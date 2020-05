Aifa autorizza sperimentazione di 2 nuovi farmaci contro Covid-19

Autorizzati dall’Agenzia del farmaco (AIFA) due nuove sperimentazioni cliniche nel trattamento della malattia Covid-19, oltre all’autorizzazione di un programma di uso compassionevole.

Il Sarilumab, un inibitore dell’interleuchina IL6 è il primo dei due farmaci sperimentali per cui AIFA ha autorizzato la sperimentazione, il secondo è l’Idrossiclorochina negli operatori sanitari ad alto rischio.

Per quanto riguarda il programma di uso compassionevole, l’AIFA autorizza l’uso del farmaco Solnatide.

Sale a 15 il numero dei farmaci in fase di sperimentazione clinica autorizzati dall’AIFA, che in Italia è l’unica autorità che può autorizzare la sperimentazione di nuovi farmaci o farmaci già noti nella lotta alla Covid-19 e a qualsiasi altra malattia.

L’uso della Idrossiclorochina

Si tratta di uno studio multicentrico e a carattere multinazionale spiega il Ministero della Salute, che dovrà valutare l’efficacia e la sicurezza della profilassi con Idrossiclorochina negli operatori sanitari ad alto rischio.

“L’uso profilattico di Idrossiclorochina deve essere considerato esclusivamente nell’ambito di studi clinici”, sottolinea l’Agenzia del farmaco.

Solnatide per uso compassionevole

Il programma riguarda l’uso del Solnatide nel trattamento dell’edema da permeabilità polmonare in pazienti affetti da Covid-19 con insufficienza polmonare acuta.

Il Solnatide è “un farmaco attualmente non autorizzato”, scrive l’AIFA “ma in sviluppo clinico per il trattamento della Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) e dell’edema polmonare”.

In precedenza, sono stati annunciati studi sperimentali sulla enoxaparina sodica, della colchicina e del baricitinib.

Le prime sperimentazioni su farmaci proposti da enti di ricerca e Università italiane sono partiti l’11 marzo dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Aifa.