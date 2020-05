Fase 2, Arcuri: ‘Da lunedì chiediamo un supplemento di responsabilità agli italiani’

Da lunedì saremo tutti un po’ più liberi di circolare, ma dovremo essere anche più responsabili delle nostre azioni e dei nostri comportamenti. Questo in sintesi il discorso del commissario all’emergenza Domenico Arcuri che durante l’odierna conferenza stampa settimanale ha garantito che ci sono le mascherine per tutti e che da settembre l’Italia sarà in grado di fornire in autonomia 30 milioni di mascherine al giorno.

Sono in produzione, inoltre, mascherine idonee anche per i bambini.

Inizia una sfida ancora più difficile

Per Arcuri la Fase 2 è la sfida “più difficile” per gli italiani e l’Italia, è quella della ripartenza, quella della maggiore presenza di italiani in strada. Sono stati contabilizzati 4,4 milioni di lavoratori italiani in più da lunedì dalla Fondazione studi consulenti del lavoro.

Una grazie agli italiani quello che invia il commissario Arcuri e poi sottolinea che nella fase 2 ci sarà un monitoraggio costante della situazione attraverso i test sierologici e i tamponi.

Previsione e conoscenza

La Fase 2, quindi, prevede “previsione e conoscenza”, dice Arcuri indicando le analisi e i test fatti alla popolazione attraverso 150 mila test sierologici. E poi “tempo e spazio”, intendendo da un lato il distanziamento interpersonale e dall’altro la diversa scansione degli orari lavorativi che non potranno intrecciarsi, ma dovranno necessariamente dilungarsi nell’arco dell’intera settimana come ha deciso di fare la Regione Lazio.

I dati dell'Italia

Sono 207.428 i contagiati in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Sono i dati forniti dalla Protezione civile riferiti alla giornata dell'1 maggio.