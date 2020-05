Raggi spiega ai romani la Fase 2 nella Capitale – Video

La sindaca Virginia Raggi spiega in un video pubblicato su Facebook come ci si dovrà comportare a Roma con l’inizio della Fase 2 che partirà il prossimo 4 di maggio.

Raggi batte in particolare sulle uscite delle persone per recarsi ai parchi, ricordando che sono consentite le passeggiate ma non gli assembramenti. Ricorda che bisogna mantenere la distanza di un metro dagli altri e che chi fa sport dovrà mantenere invece una distanza di due metri dagli altri e dovrà svolgere l’attività fisica da solo e non accompagnato da altre persone.

Niente picnic, niente grigliate nei parchi e niente partite di calcio o di pallavolo “almeno in questa prima fase”, spiega la Raggi.

Raggi si dice molto “orgogliosa” dei suoi cittadini, “immaginatevi una città di 3 milioni di abitanti che è riuscita a mantenere il contagio in misura estremamente elevata”.

La sindaca di Roma Capitale si dice certa che i cittadini romani sapranno rispettare anche le nuove disposizioni.

“Vi chiedo una cortesia” di mantenere il distanziamento interpersonale, “perché è ciò che ci consentirà di mantenere i parchi aperti, altrimenti saremo costretti a emanare una ordinanza con la quale li chiudiamo”.

Protezione civile nei parchi

“Nei parchi troveremo la Protezione civile” dice la sindaca, e i volontari della Guardia ambientale nazionale e gli agenti della guardia zoofila.

Il messaggio video di Virginia Raggi sulla Fase 2

I trasporti pubblici

La Regione Lazio lo scorso 30 aprile ha emanato una ordinanza con la quale disciplina il trasporto pubblico nella regione e in ogni singolo comune.

Tra le misure da applicare la differenziazione degli orari di apertura delle attività produttive e commerciali per evitare l’affluenza e i picchi alle fermate degli autobus e delle metro e per evitare che nei mezzi di trasporto vi siano troppe persone.

Andrà quindi rimodulato l’orario di lavoro con aperture che tengano conto “di maggiori flessibilità giornaliera e settimanale”.

Intanto a Roma Raggi rende noto che per quanto riguarda il trasporto sono in corso i "primi test sul trasporto pubblico nelle stazioni metro e su alcune linee bus".