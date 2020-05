Militari russi disinfettano case di riposo a Brescia

Esperti militari russi e italiani hanno disinfettato altre tre strutture mediche nella centro storico di Brescia, ha affermato il ministero della Difesa russo.

"Il personale militare del ministero della Difesa russo e il personale militare italiano hanno disinfettato tre istituti medici nella parte storica del capoluogo della provincia, Brescia", afferma la nota.

La direzione e il personale delle case di riposo sono stati accolti da manifesti militari russi e italiani con parole di gratitudine e applausi. Più di 30 militari e sette unità di attrezzature speciali hanno preso parte ai lavori di disinfezione.

Il ministro ha aggiunto che la disinfezione e il lavoro delle squadre mediche, infermieristiche e degli specialisti del complesso mobile continueranno per intero anche durante le feste di maggio, ha aggiunto il ministero.

Il coronavirus in Italia

Secondo i dati di worldometers.info il numero totale dei casi in Italia è di 207.428 con il secondo peggior bilancio di vittime a livello mondiale, 28.236 morti, secondi solo agli Stati Uniti. In tutto in Italia si sono ripresi 78.249 pazienti dal Covid-19. In questo momento nel paese si registrano 100.943 casi attivi dei quali 1578 sono gravi.