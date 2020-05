Coronavirus, Campania "blindata" dal 4 maggio per chi viene da altre regioni e dall'estero

In precedenza il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva già annunciato l'imposizione di misure severe per l'entrata nella regione dal 4 maggio.

La nuova ordinanza introdotta dal Presidente della Regione Campagna da De Luca prevede tamponi e misurazione della temperatura nelle stazioni, segnalazione alla Asl, al comune o al medico di famiglia con successivo isolamento in casa per 14 giorni, divieto di viaggiare e spostarsi. Oltre a questo per tutti i cittadini della Campania dovranno obbligatoriamente indossare mascherine e non potranno fare jogging. L'unica eccezione è prevista per chi deve spostarsi per lavoro. Secondo il presidente questa ordinanza avrà effetto fino al 10 maggio. Le isole, Ischia, Capri e Procida, sono completamente chiuse.

Secondo quanto affermato questa ordinanza è dovuta alle migliaia di prenotazioni di viaggi registrati verso la Campania. Chi si recherà nella regione vedrà dunque il suo nome comunicato dai funzionari delle ferrovie, degli aeroporti e delle autostrade all'Unità di crisi Campana. Inoltre verrà misurata la temperatura corporea e in caso questa sia superiore a 37,5°C.

Una riapertura combattuta

In precedenza i governatori del Nord avevano presentato diversi piani per una riapertura a "scaglioni" in Lombardia e Veneto, cosa fortemente osteggiata da De Luca che ha sempre temuto che un'apertura anticipata avrebbe portato a un nuovo picco di contagi con un ulteriore lockdown e che farebbe “affondare l’Italia intera”.

In Campania al 1° maggio 2020 risultano 4444 casi di contagio da coronavirus, con 359 decessi e 1332 guariti.

La fase 2

In precedenza Giuseppe Conte ha affermato che la revoca delle restrizioni il 4 maggio consentirà a oltre 4 milioni di italiani di tornare al lavoro. A partire da questa data, saranno nuovamente consentiti i lavori aziende edili, industrie produttive e grossisti connessi a questi settori. Verranno riaperti parchi e giardini cittadini, a condizione che arrivi l'autorizzazione dai sindaci delle città. Saranno ammessi anche corsi di formazione individuali e riprenderà il lavoro delle sezioni sportive professionistiche. Sarà possibile riaprire bar e ristoranti".