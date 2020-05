Pappagallo scappa di casa e viene ritrovato dai pompieri

Un pappagallo, probabilmente volato via da un qualche appartamento, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Trieste.

Il curioso episodio è avvenuto nella mattinata del primo maggio intorno alle 11, a Trieste, dove un pappagallo, probabilmente scappato da qualche abitazione, ha costretto ad intervenire i pompieri.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono riusciti a recuperarlo dopo che il volatile era stato avvistato sopra un'impalcatura situata in Piazza Garibaldi.

Successivamente l'animale è stato consegnato all'Enpa, nell'attesa che il proprietario si faccia vivo per riportarlo a casa.

La tartaruga a Roma

Due settimane fa a Roma una donna era stata multata per aver portato a spasso fuori dalla propria abitazione la tartaruga di cui è proprietaria. La signora è stata fermata dai Carabinieri, che le hanno comminato una multa per l'inosservanza delle norme per la limitazione del contagio da virus Covid-19.