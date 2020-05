Coronavirus, militari russi disinfettano altre quattro strutture per anziani in Lombardia

Dal loro arrivo in italia le unità di difesa chimica nucleare e biologica delle forze armate russe hanno sanificato con successo strutture in oltre 90 comuni lombardi.co

I medici militari russi presenti in Italia per fornire aiuto nella lotta al Covid-19 hanno portato a termine la sanificazione di altre quattro case di riposo per anziani a Brescia.

A riferirlo in un comunicato è il Ministero della Difesa di Mosca:

"Gli specialisti, giunti in Italia per supportare il Paese nella lotta al coronavirus hanno disinfettate altre quattro strutture per anziani nella città di Brescia, in Lombardia".

Fino ad oggi le unità di difesa chimica nucleare e biologica delle forze armate russe, in collaborazione con i loro colleghi italiani, hanno sanificato con successo strutture in oltre 90 comuni lombardi, per un totale di 102 edifici e circa 1,16 milioni di metri quadrati tra ambienti interni e esterni.

Gli esperti militari russi si trovano in Italia su esplicita richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi di infezione da coronavirus nel Paese.