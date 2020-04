Fase 2, trasporti pubblici: allo studio un'app per evitare assembramenti

Con la ripartenza di numerose aziende italiane il 4 maggio, è necessario organizzare al meglio gli spostamenti per garantire il raggiungimento dei luoghi di lavoro arginando una nuova diffusione del virus. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli ha affermato, durante un collegamento su Agorà Rai Tre, che è in atto uno studio sulla creazione di un'app per l'utilizzo dei mezzi pubblici nella Fase 2.

"Abbiamo messo allo studio insieme alla Ministra Pisano l'ipotesi di una app che là dove c'è tanta congestione di passeggeri ci sia la possibilità di poter dire prima ai passeggeri che vogliono salire su quel mezzo, guarda che quel mezzo arriverà pieno e quindi dovrai aspettare quello successivo" ha dichiarato De Micheli.

"Non si può abolire il metro di distanza sui mezzi pubblici, è una prescrizione scientifica che vale per tutte le attività" ministra dei Trasporti @paola_demicheli "per distanziare persone ci sarà del personale addetto, oppure potrebbe esserci una app".

​Trasporti durante la Fase 2

La scorsa settimana il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha delineato come si svolgerà la vita dei cittadini sui mezzi di trasporto pubblico nella Fase 2 della riapertura dal 4 maggio in poi.

Tra le diverse modifiche, le più importanti riguarderanno la concentrazione massima di passeggeri che dovranno essere spalmati in diverse fasce orarie, l'installazione di dispenser di gel igienizzante, l'introduzione di distanze di sicurezza minime da rispettare a bordo di treni, autobus e metropolitana. E' inoltre allo studio il riconoscimento di un 'buono mobilità alternativa', per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti, pari ad euro 200 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.