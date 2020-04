Vercelli, 10 multati ed 1 denuncia dopo una grigliata di gruppo "alla faccia degli sbirri"

Una grigliata a Vercelli del 25 aprile si è conclusa con 10 sanzioni ed una denuncia dopo che i partecipanti, in violazione delle norme anti-Covid hanno filmato l'evento postandolo sui social.

La Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha emesso sanzioni a dieci persone per la violazione delle norme in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID19 ed una denuncia per aver offeso il prestigio della Polizia di Stato.

Gli accertamenti degli agenti sono iniziati dopo la scoperta di alcuni video e foto presenti su Facebook di persone che si erano riunite in uno spazio pubblico per una grigliata in occasione del 25 aprile. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vercelli hanno identificato i dieci partecipanti alla festa, tutti italiani residenti al rione Concordia, già noti alle forze dell’ordine.

Uno dei partecipanti, sul proprio profilo Facebook aveva condiviso, sopra la foto della festa, la frase rivolta alla Polizia di Stato "Alla faccia degli sbirri e del Covid19", prendendosi gioco del fatto che le Forze dell’Ordine non fossero riuscite ad impedire il pranzo.

Le autorità hanno denunciato l'uomo, considerando il post offensivo.

Secondo i numeri diffusi il 25 aprile dal Ministero dell’Interno, è stato nettamente superato il tetto dei 10 milioni di persone controllate durante il periodo di epidemia da Covid-19. Dall’inizio delle restrizioni applicate su tutto il territorio italiano con il Dpcm ‘Io resto a casa’, le forze di polizia hanno controllato 10.102.522 persone e 3.981.858 esercizi/attività commerciali.