Iss: tasso di contagiosità sotto 1 in tutte le regioni

Il tasso di contagiosità del nuovo coronavirus Rt è sotto 1 in tutte le regioni, ha dichiarato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa dell'Iss.

"La curva dell'epidemia di Covid-19 continua sostanzialmente a decrescere nel numero di sintomatici e dei casi in tutte le regioni".

Nel frattempo l'Oms ricorda di essere prudenti perché nonostante il miglioramento della situazione nei contagi, "La situazione rimane seria e non uniforme in Europa dove Spagna, Italia, Regno Unito, Germania e Francia hanno ancora il più alto numero di casi. Ciononostante, in seguito alle misure di distanziamento vediamo un plateau o una riduzione nei nuovi casi, dobbiamo monitorare questo sviluppi positivi da vicino", ha detto Hans Kluge, il direttore regionale per l'Europa dell'Oms.

Durante la conferenza è stato comunicato che, secondo gli ultimi risultati, il tempo di insorgenza dei sintomi in Lombardia è stato di 6,6 giorni in media. Lo ha detto Stefano Merler dell'Istituto Bruno Kessler.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Protezione civile, il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto 203.591, dato comprensivo di contagiati, guariti e vittime. Nell'ultimo giorno sono morte 323 persone, mentre il bilancio complessivo delle vittime di COVID-19 dall'inizio dell'epidemia in Italia raggiunge quota 27.682. La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 2.311 unità, che porta il totale dei guariti a 71.252.

Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus risulta essere diminuito rispetto alla giornata precedente, giungendo ad un totale di 104.657, con un calo di 548 unità.