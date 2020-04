Miliari russi e italiani hanno disinfettato centri medici in altri quattro comuni lombardi

"Esperti militari russi, insieme al personale militare del dipartimento di protezione NBC delle forze armate italiane, hanno disinfettato gli ambienti interni e le strade adiacenti di altre quattro strutture mediche nella provincia di Brescia. La disinfezione è stata effettuata nelle case per anziani nei comuni di Sale Marasino, Marone, Gussago e Rodengo-Saiano", scrive il Ministero nel comunicato.

Il Maggiore Generale Sergey Kikot, vice capo delle forze di difesa chimica, nucleare e batteriologica della Russia, ha anche tenuto un incontro di lavoro con il Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota, comandante delle forze di supporto operativo delle forze di terra italiane. L'incontro si è tenuto nell'ospedale della città di Gussago. Il comandante ha notato l'importanza del lavoro congiunto del personale militare russo e italiano.

"Questo è un aiuto fraterno e un'esperienza straordinaria per noi. Non lo dimenticheremo mai. Voglio dire grazie alla Russia, grazie ai fratelli russi", ha detto il Generale Tota.

In totale, i medici militari russi, gli epidemiologi e gli specialisti delle forze di difesa NCB del Ministero della Difesa della Federazione Russa, insieme ai militari italiani anch’essi specializzati in difesa nucleare, chimico e batteriologica, hanno effettuato la completa disinfezione delle pensioni per anziani in oltre 90 insediamenti della Lombardia. Sono stati trattati 98 edifici e strutture, oltre 850 mila metri quadrati di ambienti interni e oltre 220 mila metri quadrati di strade e spazi esterni.

Gli esperti militari russi si trovano in Italia su esplicita richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi di infezione da coronavirus nel Paese.