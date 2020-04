Ventimiglia, migrante dorme nel cassonetto e finisce nel compattatore per l'immondizia

Un migrante è rimasto gravemente ferito a Ventimiglia dopo essere finito in un compattatore dell'immondizia.

Come riferisce Tgcom24, l'uomo stava probabilmente dormendo all'interno di un cassonetto, quando quest'ultimo è stato svuotato all'interno del compattatore nell'ambito del normale turno di raccolta dei rifiuti.

Le urla del migrante, che ha rischiato di essere dilaniato dalle lame, sono tuttavia state sentite in tempo dall'operatore ecologico che si trovava alla guida del mezzo, il quale è riuscito a fermarsi in tempo.

Lo straniero è stato immediatamente trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità, mentre la polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire se si trovasse all'interno del bidone della spazzatura per sua scelta o se invece vi fosse stato gettato da qualcuno.