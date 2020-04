Coronavirus, Arcuri: 47 milioni di mascherine alle Regioni

Le regioni hanno in deposito 47 milioni di mascherine, mentre alle sale in terapia intensiva sono destinati 4.200 ventilatori in più. Lo ha detto il commissario Arcuri durante un'audizione in parlamento.

Per la fase 2 il governo si attrezza per garantire l'utilizzo di Dpi, come le mascherine, sinora di difficile reperibilità.

"Le Regioni hanno già in deposito 47 milioni di mascherine che gli abbiamo fornito", ha dichiarato il commissario Domenico Arcuri durante l'audizione alle commissione riunite Finanze e Attività Produttive.

"Sul territorio sono già approntati dei depositi regionali e gli uffici del commissario hanno 4 depositi nei quali vengono stoccati questi dispositivi che poi - ha poi spiegato - vengono progressivamente distribuiti quando servono. Non c'è dunque un problema di dove conservare questi beni".

Il paese si prepara ad una ripartenza in sicurezza, dotandosi degli strumenti necessari per affrontare una probabile seconda ondata dell'epidemia. Oltre alle mascherine, le Regioni hanno ricevuto "nell'ultimo mese 4200 ventilatori, cioè più del doppio di quelli che servono in questo momento", ha riferito il commissario.

Questo numero potrebbe essere raddoppiato in pochi giorni, assicura Arcuri. "In questo momento - ha spiegato - non li distribuiamo, non solo perché non servono ma anche perché non sappiamo dove saranno gli eventuali, e speriamo che non ci siano, maggiori focolai".

A marzo, all'inizio della crisi sanitari, in terapia intensiva c'erano 5.200 posti in terapia intensiva. Nel corso dell'emergenza il governo ha rafforzato le unità in rianimazione sino a 9.000 posti, attrezzato con ventilatori polmonari.

"Siamo attrezzati a reggere picchi anche superiori a quelli della prima fase dell'emergenza; l'apocalisse non la regge nessuno, ma siamo tutti convinti che non ci sarà", ha concluso Arcuri.