Coronavirus, perquisizioni nelle Rsa di tutta Italia per irregolarità

Le unità dei carabinieri dei Nas hanno quest'oggi dato il via ad una serie di perquisizioni nelle strutture per anziani in tutto il Paese, volte ad appurare la presenza di eventuali irregolarità relative alle normative per la prevenzione del Covid-19.

I primi blitz sono stati condotti in delle Rsa situate nelle città di Catanzaro, Pescara e Cagliari.

In seguito ai sopralluoghi, i militari hanno reso noto di aver riscontrato diversi casi "gravi" di "non conformità" rispetto alla legislazione vigente.

Le indagini sul Pio Albergo Trivulzio

Nelle scorse settimane la Guardia di Finanza ha portato a termine delle perquisizioni presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano, una delle strutture dove si è registrato il maggior numero di decessi nel capoluogo lombardo.

Oltre al direttore generale, Giuseppe Calicchio, a finire nel registro degli indagati in un'inchiesta per epidemia colposa sono stati diverse persone facenti parte della direzione della struttura.