L'Albero della Vita si riaccende con musica e solidarietà per la Croce Rossa

L'Electronic Renaissance, progetto di Ilario Alicante, riaccende l'albero della vita al MIND in sostegno alla Croce Rossa Italiana. Durante l'evento, che andrà in onda in diretta streaming domenica 3 maggio, sarà effettuata una raccolta fondi a favore dell'organizzazione.

Musica e solidarietà ritornano nel capoluogo meneghino a poche settimane di distanza dal concerto di Andrea Bocelli in Duomo. Domenica 3 maggio 2020 in diretta streaming dalle ore 19.30 andrà in onda l'Electronic Renaissance, un progetto di Ilario Alicante volto a dare un messaggio di speranza attraverso la sua musica elettronica.

Durante l'evento sarà effettuata anche una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.

"Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l’intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l’Italia e per tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della musica elettronica" - così il deejay toscano Ilario Alicante commenta l'iniziativa che lo vedrà protagonista.

L’Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante l’Expo del 2015, è stato scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.

Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni, e verrà intervallato da immagini della città di Milano e da giochi di luci ed effetti speciali proiettati sullo stesso Albero della Vita.