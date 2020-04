FIGC: "Non c'è accordo sulla ripresa del campionato di Serie A"

La data per la ripresa del massimo campionato di calcio non è ancora stata individuata. Lo riferiscono fonti FIGC all'agenzia ANSA.

Non è ancora stata individuata una data per la ripartenza del campionato italiano di Serie A né tanto meno è stato raggiunto un accordo per l'eventuale ripresa.

A riportarlo all'ANSA sono fonti interne alla FIGC, riferendosi alla polemica verificatasi ieri sera tra la Lega di Serie A e il ministro Soadafira riguardo alla riunione tra le istituzioni del mondo del calcio avvenuta lo scorso 22 aprile.

Stando a quanto riferito dalle fonti, durante l'incontro la Lega di Serie A avrebbe manifestato l'esigenza di far ripartire il campionato "non appena le condizioni lo avessero consentito.

La situazione sarà ora approfondita con la riunione del prossimo consiglio Federale prevista per l'8 maggio.

La scorsa settimana sulla questione della ripresa dei campionati, ed in particolare della massima serie, si era espresso anche il presidente FIGC Gabriele Gravina, sottolineando come la mancata ripartenza avrebbe un impatto estremamente negativo sul sistema calcio italiano.