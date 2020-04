Militari russi e italiani disinfettano le case di riposo a Ospitaletto, Adro e Capriolo

Le unità specializzate russe, insieme a quelle di difesa nucleare, batteriologica e chimica delle forze armate italiane, hanno disinfettato le case di cura in altri tre comuni della provincia di Brescia, rende noto il Ministero della Difesa russo.

"Esperti militari russi, insieme al personale militare del dipartimento NBC (difesa nucleare, batteriologica e chimica) delle Forze armate italiane, hanno disinfettato gli ambienti interni e le strade adiacenti di altre tre strutture mediche nella provincia di Brescia", afferma la nota del Ministero della Difesa russo.

La disinfezione è stata effettuata nelle case di riposo per anziani nei comuni di Ospitaletto, Adro e Capriolo, in provincia di Brescia.

In totale, gli epidemiologi, il personale medico e militare e gli specialisti del corpo chimico, batteriologico e nucleare della Difesa russa, congiuntamente ai corpi speciali NBC italiani, hanno finora eseguito una completa disinfezione delle pensioni per anziani in oltre 83 insediamenti della Lombardia, trattato 91 edifici e strutture, oltre 730 mila metri quadrati di ambienti interni e oltre 180 mila metri quadrati di strade asfaltate.

Il Ministero rende noto inoltre, che si è tenuto un incontro tra il vicecapo delle unità specializzate russe Sergey Kikot e il capo dell'ospedale di Bergamo Oliviero Valoti (ospedale degli alpini allestito alla Fiera di Bergamo specificatamente per curare i malati di coronavirus e nel quale lavorano anche i medici russi). Durante l'incontro, Valoti ha sottolineato l'importanza del lavoro dei team di medici nel trattamento dei pazienti con coronavirus. Valoti ha anche affermato che i medici militari russi hanno una funzione importante e condividono le loro esperienze con i colleghi italiani.

I medici russi, insieme ai colleghi italiani, hanno già curato 40 pazienti con coronavirus. Altri 40 pazienti sono attualmente in cura presso l’ospedale.