Fase 2, dal governo no ai viaggi verso le seconde case

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha chiarito che il decreto che regolamenta la Fase 2 non autorizza in alcun modo spostamenti verso altre abitazioni, siano al mare al lago o in montagna, ma bisogna rigorosamente rimanere al proprio domicilio di residenza.

Dopo la presentazione del Dpcm sulla Fase 2 di ieri del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, continuano a susseguirsi i chiarimenti da parte di esponenti del governo sulle misure che entreranno in vigore a partire dal 4 maggio.

Oggi durante la trasmissione 'La vita in diretta' su Raiuno, la titolare del dicastero delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha precisato che l'allentamento delle misure anti-contagio non consente ai cittadini di raggiungere le seconde case.

"Non si possono raggiungere le seconde case nell'ambito di questo Dpcm, bisogna rimanere nella casa di residenza", le parole della ministra.

In aggiunta la De Micheli ha rimarcato l'obbligo dell'utilizzo della mascherina o di qualunque cosa per coprire naso e bocca, anche "una sciarpa" per muoversi sui mezzi pubblici, in caso contrario non si potrà usufruire del servizio.

Ha poi affermato che il governo lavora per incentivare la "mobilità alternativa", mediante bici elettriche e monopattino, per permettere alla gente di recarsi al lavoro e non sovraccaricare i mezzi pubblici, su cui vige l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza.

"Nessun sistema dei trasporti né italiano né europeo è nelle condizioni di reggere con il metro di distanziamento la stessa mole di lavoratori che c'era prima del Covid".

Le parole della ministra divergono dai provvedimenti adottati dal governatore Luca Zaia in Veneto, che concedono maggiori libertà ai cittadini, pur con le dovute precauzioni: ad esempio per i veneti sarà possibile raggiungere la seconda casa purché si trovi nel confine regionale veneto e sarà anche possibile recarsi nella propria barca se ormeggiata in Veneto.