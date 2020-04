Borrelli: 66.62 guariti (+1.696), 26.977 deceduti (+333), attualmente positivi 105.813 (-290)

In calo anche i ricoverati nelle terapie intensive ed i ricoverati con sintomi, i casi totali sono 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739 persone.

I dimessi e guariti sono 1.696 in più rispetto al dato di ieri, per un totale di 66.624 guariti.

Prosegue l’alleggerimento sulle strutture ospedaliere, ad oggi, dice ancora Angelo Borrelli capo della Protezione civile durante la conferenza stampa serale, il totale delle persone positive attualmente è di 105.813, con un calo rispetto a ieri di 290 pazienti.

I ricoverati in terapia intensiva sono 1.956, ovvero 53 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 20.053, e mille in meno rispetto a ieri.

Il 79% dei positivi è comunque a casa con sintomi lievi.

Per quanto riguarda i decessi, oggi si segnalano 333 decessi in più.

Ed infine i dati sulla raccolta fondi sul conto corrente della Protezione civile. Raccolti 141,4 milioni di euro, di cui 79 milioni di euro sono stati già spesi.

“Una cifra importante e per questo voglio ringraziare gli italiani per la loro generosità”, ha detto Borrelli a proposito dei fondi donati.

Borrelli fornisce i dati anche del fondo istituito dalla Protezione civile per le famiglie degli operatori sanitari cadute vittima del nuovo coronavirus. Il fondo ha raccolto finora oltre 5 milioni di euro di donazioni, mentre sono 15 878 i volontari di Protezione civile impegnati sul campo.

Il numero per l’assistenza psicologica

Borrelli ricorda anche l’istituzione del numero per l’assistenza psicologia del Ministero della Salute 800.833.833 che vede impegnati 400 volontari di associazioni legate alla Protezione civile, che coinvolgono psicologi dell’emergenza.

Il numero è attivo dalle ore 8.00 alle 24.00 anche grazie al supporto di mille psicologi messi in campo dalle Società di psicologia.

Video conferenza stampa Borrelli