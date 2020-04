Contributo per l’affitto, a Roma via alla presentazione delle domande

I residenti di Roma Capitale potranno da oggi lunedì 27 aprile presentare domanda per ricevere il contributo straordinario di sostegno all’affitto.

Le domande si possono presentare fino a lunedì 18 maggio 2020 attraverso il sito web del Comune di Roma.

Il contributo straordinario è a favore di chi paga un canone di locazione “su alloggi di proprietà sia privata che pubblica”, scrive il Comune in una nota stampa.

L’ammontare del contributo non copre l’intero canone, ma solo il 40% del costo “di tre mensilità dell’anno 2020”.

Per ottenere il contributo bisognerà avere un contratto di locazione regolarmente dichiarato.

Come si presenta la domanda

I cittadini potranno effettuare la domanda online attraverso il sito di Roma Capitale, a cui dovranno allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità come e un’autocertificazione firmata che si trova online e “presso le edicole aderenti”, scrive il Comune di Roma.

Coloro i quali non potranno presentare la domanda online, potranno rivolgersi presso le 120 edicole aderenti per “ritirare il modulo di richiesta stampato”. A questo punto bisognerà compilare la domanda, firmarla, allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità e consegnare la domanda in Municipio.

I termini del bando

Sul sito del Comune sono disponibili tutti i termini del bando, con i requisiti minimi che il richiedente dovrà possedere all’atto della richiesta, per non vedersi bocciare la domanda.

Chi già possiede una casa di proprietà superiore ai 38 mq quadrati e tuttavia vive in affitto, ad esempio, potrebbe vedersi negare il contributo.

Il reddito famigliare complessivo, poi, deve essere inferiore ai 28 mila euro nell’anno 2019 e deve avere avuto una riduzione del 30% durante il periodo di emergenza Covid-19.