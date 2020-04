50 centesimi + IVA: fissato il prezzo massimo delle mascherine chirurgiche

Prezzo fisso per le mascherine ad uso medico, il Commissario per l'attuazione dell'emergenza sanitari Covid-19 Domenico Arcuri ha fissato il prezzo a 0,50 euro + IVA.

Il Commissario straordinario Domenico Arcuri a cui è affidato il compito di attuare le misure di contenimento e di contrasto durante la fase emergenziale dell’epidemia, ha emesso una ordinanza domenica 26 aprile con cui stabilisce il prezzo massimo delle mascherine “ad uso medico”, ovvero le meglio note mascherine chirurgiche.

L’ordinanza numero 11/2020 stabilisce quindi che "il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto".

Questo significa che il prezzo di 0,50 euro a mascherina è da intendersi IVA esclusa, tuttavia ieri sera durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm, Conte ha reso noto che il Governo lavora alla abolizione dell’IVA sulle mascherine di uso medico.

Quali sono le mascherine a 0,50 euro + IVA?

Non tutte le mascherine in commercio avranno il prezzo fisso a 0,50 euro + IVA, ma solo le mascherine facciali ad uso medico descritte dallo standard internazionale UNI EN 14683.

Tali mascherine sono di tre tipologie e si differenziano in particolare per l’efficienza di filtrazione batterica riporta l’ordinanza del Commissario straordinario per l’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19.

Il tipo I ha una efficienza maggiore o uguale a 95, mentre il tipo II e il tipo IIR hanno una efficienza di filtrazione batterica maggiore o uguale a 98.

Il Tipo IIR si differenzia dalle altre due tipologie per la sua “pressione di resistenza agli spruzzi” e per una maggiore “pressione differenziale”.