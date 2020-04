Fase 2, dal 4 maggio cibo da asporto e sport individuale

Questa sera alle ore 20.20 il presidente del Consiglio Conte terrà una conferenza stampa a reti unificate. Lo ha annunciato lui stesso sui canali sociali.

Intanto trapelano altre informazioni su quanto potremo e non potremo fare a partire dalla Fase 2 che inizierà il 4 maggio, con qualche anticipo forse già da domani 27 aprile.

Per quanto riguarda il cibo da asporto sarà di nuovo consentito, ciò significa che potranno riaprire le attività che si occupano di produzione di cibi pronti, a patto che lo facciano solo per l’asporto e non con consumo nel locale commerciale.

Per quanto riguarda l’attività sportiva essa sarà di nuovo consentita, ma a patto che venga svolta in forma esclusivamente individuale. Solo i bambini potranno fare attività sportiva all’aperto accompagnati e le persone con disabilità che necessitano di accompagnamento.

Riprenderà anche l’attività sportiva agonistica.

Tuttavia le Regioni hanno autonomia e facoltà di declinare tali linee guida del Governo sul piano regionale e di limitarne o vietarne completamente tutte o parte.