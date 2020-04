Bonomi, Confindustria: Arriveremo al 4 maggio senza metodo per riapertura

Carlo Bonomi polemizza con il Governo, il 4 maggio si riapre ma non c'è ancora un metodo. "Sono 5 settimane che lo chiedo e nessuno mi ha ancora risposto", ma già pensa alla Fase 3.

Personalmente sono cinque settimane che chiedo quale sarà “il metodo per arrivare alla riapertura, non tanto alla data della riapertura”, ma ancora nessuno ha saputo rispondere alla mia domanda dice Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria designato ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3, il programma della domenica pomeriggio della giornalista Lucia Annunziata.

Il 4 maggio arriva ma “senza sapere ancora quale sarà il metodo”, polemizza il presidente designato di Confindustria.

Serve coesione sociale, serve coesione nazionale ragiona Bonomi, abbiamo, in “questo momento molto tragico e drammatico”, la possibilità di “cambiare il Paese”.

Le imprese devono cambiare

La crisi economica scatenata dalla pandemia, ha posto il mondo e l’Italia su uno scenario di possibile cambiamento in meglio, ma perché ciò sia possibile “le imprese devono cambiare”, bisogna “rivedere il Paese” e per farlo è necessaria “grande lealtà fra tutte le parti in causa”, ovvero la politica, i sindacati dei lavoratori e i sindacati degli imprenditori.

“Abbiamo bisogno di cambiare impresa per impresa” dice ancora Bonomi e pensa a un cambiamento radicale per l’Italia anche sul piano della concertazione: “non si può pensare di avere riunioni al Ministero con 60 sigle”.

Pensiamo alla Fase 2, ma alla Fase 3 chi ci pensa?

Tutti pensiamo alla Fase 2 dice Bonomi, ma la liquidità è stata immessa, ora chi è che sta pensando alla Fase 3, “quella degli investimenti”?

“Abbiamo bisogno di comprare tempo” e la liquidità della Fase 2 ci consente di fare ciò, ma dobbiamo arrivare alla Fase 3, “la fase dei grandi investimenti”.

Questa sera alle ore 20.20 il presidente del Consiglio Conte terrà una conferenza stampa per spiegare che cosa significherà la fase 2 per gli italiani. Lo ha annunciato lui stesso sui canali sociali.