De Luca accelera produzione mascherine per bambini: pronte per la Fase 2

Il presidente della Regione Campania pensa ai bambini ed ha “dato mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini, per renderle disponibili per le famiglie già in avvio della Fase II”.

Quindi mascherine adatte ai bambini e non le mascherine per adulti adattate sul volto dei bambini.

Poi il governatore Vincenzo De Luca precisa sul suo profilo Facebook come si può condurre l’attività motoria personale.

“Si precisa che l'attività motoria, come da ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, è consentita esclusivamente con l'uso obbligatorio delle mascherine, e quindi non si tratta di attività motoria di livello più impegnativo”.

Da lunedì riaprono le pizzerie con consegna a domicilio

Da lunedì 27 maggio le pizzerie potranno aprire esclusivamente per ricevere prenotazioni di pizze con consegna a domicilio, come il resto d’Italia ha continuato a fare in tutte queste settimane di chiusura delle principali attività produttive.

Aperti anche bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie e ristoranti con sola prenotazione on line o telefonica e consegna a domicilio.

La situazione in Regione Campania al 25 aprile

Il bollettino della Regione Campania sulla diffusione del nuovo coronavirus, indica che i nuovi positivi in tutta la Campania sono stati 32, mentre i negativi 2.665 su 2.697 tamponi effettuati nel solo giorno del 25 aprile.

Il totale dei positivi è così salito a 4.331 e il numero dei test totali è di 67.218.