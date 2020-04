Gentiloni, il Recovery Fund sarà pronto entro luglio con 1.500 mld euro

Il Commissario agli Affari economici Ue Paolo Gentiloni annuncia che il Recovery Fund conterrà “attorno ai 1.500 miliardi di euro” e che entro luglio ragionevolmente “deve partire”.

Lo ha detto intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 di Lucia Annunziata.

Il fondo “deve partire presto” perché è importante “correggere i rischi di squilibrio tra paesi europei”.

Il Recovery Fund sarà a fondo perduto?

Gentiloni dice che “i finanziamenti a fondo perduto devono essere una parte assolutamente” degli aiuti europei, ma precisa che i prestiti “non vanno buttati via” e che essi “dipendono dai tassi e dalle scadenze”.

Se la certezza su come sarà e quanti fondi conterrà il Recovery Fund appare non esserci ancora, perché la Commissione Ue non ha ancora deciso nello specifico i dettagli del fondo, è comunque chiaro che si tratterà di una dotazione economica cospicua e disponibile entro pochi mesi.

Il Recovery Fund, ricordiamo, è uno strumento del tutto inedito nell’Unione Europea, che nasce come suggerimento da parte della Francia e di altri Paesi europei che chiedevano uno strumento di condivisione solidaristica della crisi economica.

Il Recovery Fund, approvato lo scorso 23 aprile dal Consiglio europeo, consentirà l’emissione di un bond europeo che darà garanzia al mercato finanziario e agli investitori che intenderanno investire in esso. Dai fondi derivati dai titoli obbligazionari europei, arriveranno parte dei fondi del Recovery Fund.

Un’altra parte dovrebbe essere presa dal Bilancio europeo che, però, non è ancora stato deciso dai 27 Stati membri dell’Ue.