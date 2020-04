Coronavirus, disinfettate case di riposo da militari russi e italiani nel bresciano

Lo ha comunicato in una nota pubblicata sul proprio sito web il ministero della Difesa della Federazione Russa.

I militari russi, insieme alle unità militari di protezione nucleare, chimica e batteriologica dell'esercito italiano hanno provveduto alla pulizia e disinfezione delle case di riposo per anziani in tre centri della Lombardia, riporta il ministero della Difesa russo.

"La disinfezione è stata effettuata nelle case di riposo per anziani nelle città di Chiari, Coccaglio e Rovato della provincia di Brescia", - si afferma nella nota.

Complessivamente i dottori e gli esperti epidemiologici militari russi delle truppe di Protezione NBC del ministero della Difesa russo, insieme agli esperti militari italiani, hanno disinfettato e ripulito da eventuali tracce di coronavirus le case di riposo per anziani in oltre 77 comuni della Lombardia.

Gli esperti militari russi si trovano in Italia su esplicita richiesta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi di infezione da coronavirus nel Paese.