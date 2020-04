Bollettino di oggi: 64.928 guariti (+1.808), 26.644 deceduti (+260), 106.103 casi attuali (+256)

Il numero dei casi totali in Italia dall'inizio della pandemia sale a 197.675, con un aumento di 2.324 unità rispetto a ieri.

Oggi il dato più confortante arriva dal numero dei decessi, che nelle ultime ventiquattro ore sono cresciuti 260, 156 in meno di ieri: da notare che per la prima volta da oltre un mese a questa parte che l'aumento giornalieri delle vittime di COVID-19 è minore di 300. Dall'inizio dell'epidemia in Italia sono morte per il coronavirus 26.644 persone.

Il rallentamento delle vittime viene in parte macchiato dall'aumento dei positivi al COVID-19 di 256 unità, in controtendenza rispetto agli ultimi giorni, dove si era sempre registrato un piccolo ma costante calo. Ad oggi in Italia 106.103 persone risultano positive al coronavirus.

Continua a crescere il numero dei guariti, con +1.808 guarigioni nell'ultimo giorno, che porta il bilancio delle persone che sono riuscite a sconfiggere COVID-19 a 64.928. L'aumento è inferiore rispetto a ieri, quando erano guarite 2.622 persone.

Prosegue il trend decrescente dei giorni scorsi sul numero di ricoveri ospedalieri e terapia intensiva: 21.372 persone si trovano ancora negli ospedali con sintomi, 161 meno rispetto a ieri, mentre i malati in condizioni gravi sono 2.009, 93 meno di ieri. I restanti 82.722 malati di COVID-19 asintomatici o con sintomi lievi sono in isolamento domiciliare.

Ricordiamo che questa sera alle ore 20.20 il presidente del Consiglio Conte terrà una conferenza stampa a reti unificate. Lo ha annunciato lui stesso sui canali sociali.