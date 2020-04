Morto a 79 anni il giornalista Giulietto Chiesa

“Aveva subito un'operazione. Sembrava essersi ripreso, ma sono iniziate le complicazioni. Forse questo è in qualche modo legato al virus (COVID-19)", ha detto il suo amico, fondatore dell'associazione "Aiutateci a Salvare i Bambini", Ennio Bordato. Ha notato che Chiesa ha sempre fatto molto per stringere legami con la Russia.

Più tardi ha specificato che, secondo quanto dichiarato dalla moglie di Chiesa, Fiammetta Cucurnia, il giornalista è deceduto a causa di un infarto.

Lo ha anche confermato via Twitter Vauro Senesi, il disegnatore satirico.

“Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei.” Così ha salutato il suo amico Vauro su Twitter.

Giornalista professionista, Giulietto Chiesa è stato a lungo corrispondente da Mosca per quotidiani quali L’Unità e La Stampa, e per i telegiornali italiani più importanti come il Tg1, il Tg3 e il Tg5. Autore di vari libri sull’Unione Sovietica e la Russia, Chiesa ha raccontato gli anni trascorsi a Mosca con un taglio storico, da reportage e anche con il linguaggio della cronaca. In seguito Chiesa ha concentrato la sua attività giornalistica e di scrittore sulle guerre. Con vari saggi ha raccontato in particolare della guerra in Afghanistan.

Per Sputnik Italia ha scritto gli articoli riguardo le relazioni tra Russia e Italia e la politica interna italiana.