Bollettino di oggi: 63.120 guariti (+2.622), 26.384 (+415), 105.847 casi attuali (-680)

Con questo aggiornamento il numero dei casi totali dall'inizio della pandemia in Italia sale a 195.351 (+2.357 rispetto a ieri).

Anche se il numero dei decessi resta in valore assoluto ancora troppo alto, seppur in leggero calo rispetto agli ultimi giorni, tutti i dati e indicatori resi noti oggi dalla Protezione Civile sulla situazione epidemiologica di COVID-19 in Italia sono da considerarsi positivi e vanno tutti nella giusta direzione.

I guariti crescono stabilmente e raggiungono il totale di 63.120 con un aumento nell'ultimo giorno di 2.622 casi.

Nell'ultimo giorno sono decedute 415 persone, 5 in meno rispetto a ieri, portando così il bilancio complessivo dei decessi dall'inizio dell'epidemia a 26.384.

Anche oggi rispetto alle ultime 24 ore cala il numero di malati di COVID-19 di 680 unità, portando così il numero attuale dei positivi al coronavirus a 105.847. Non solo diminuisce il numero di malati, ma come ormai da oltre 1 settimana a questa parte si allenta la pressione sugli ospedali, con i ricoveri di persone con sintomi che si attestano a 21.533 persone, 535 meno di ieri, così come in terapia intensiva si trovano oggi 2.102 persone, -71 rispetto a ieri. Da sottolineare che anche il numero dei malati in auto-isolamento domiciliare a casa con sintomi assenti o lievi scende a 82.212 persone, -74 rispetto a ieri.

Ma il dato che ancor di più dimostra il rallentamento della diffusione del coronavirus e l'efficacia del lockdown dal punto di vista epidemiologico è il rapporto tra nuovi casi individuati e tamponi effettuati: nell'ultimo giorno è sceso al minimo da inizio epidemia, con 1 nuovo positivo ogni 27 tamponi, pari al il 3,6%; oggi sono stati fatti 65.387 tamponi, mentre ieri 62.447.

Analizzando i dati sulle regioni, risulta che dei 2.357 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte si trova in Lombardia, con 713 nuovi positivi. Migliorano i dati di Milano: i nuovi positivi nell'area metropolitana oggi sono 219, di cui 80 nuovi casi nel comune meneghino.

Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala aveva espresso molta prudenza sulla riapertura, affermando che i numeri e dati ufficiali sulla situazione COVID-19 non sono attendibili sulla situazione epidemiologica reale, pertanto la ripresa delle attività non può basarsi su di essi, ma solo sul parere dei medici e sul contesto reale negli ospedali.