Sicilia la regione con l’indice di contagio più basso d’Italia

Secondo una indagine condotta dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dalla Fondazione Bruno Kessler, per quanto riguarda l’indice di contagio (Rt 0 ) tra le regioni italiane, la Sicilia risulta con il fattore di contagio più basso e pari a 0,34.

Il fattore di contagio più alto si riscontra invece in Emilia-Romagna dove è a 0,71, mentre la media nazionale è a 0,5.

Nelle settimane passate l’indice nazionale era a 3 e indicava una altissima potenzialità di contagio da parte del virus su tutta la popolazione italiana.

Le misure di contenimento, ancora una volta, dimostrano che stanno funzionando seppure chiedendo grandi sacrifici ancora tutti economicamente da calcolare agli italiani.

I dati della ricerca, va tuttavia segnalato, fanno riferimento alla data del 6 aprile anche se sono stati presentati ieri durante la conferenza stampa del venerdì dell’Istituto superiore di sanità.

L’indice di contagio per regione

Non tutte le regioni risultano presenti nell’indagine, ma tra quelle presenti spiccano la Lombardia con un indice di contagio sceso a 0,4, l’Umbria con un indice di contagio a 0,42 di media.

Ed ancora la provincia di Trento con un indice di contagio a 0,44. Anche la Calabria presenta un basso indice di contagio pari a 0,47.

L’indice è ancora alto in Sardegna (0,69) e in Friuli Venezia-Giulia (0,62) e Veneto (0,61).

Non c’è da esultare sottolinea Merler della Fondazioen Kessler: “però, ci tengo a dirlo, non c’è un margine enorme per evitare di tornare con Rt a 1, e sopra 1, e far ricominciare i guai.”