Consolato russo a Milano porge auguri per 25 Aprile con video "Bella Ciao"

Il Consolato della Federazione Russa a Milano ha tenuto a ricordare e porgere gli auguri al popolo italiano in occasione del 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, che in Italia si celebra il 25 aprile, a differenza degli altri Paesi, Russia compresa, dove la celebrazione della Vittoria contro le forze hitleriane avviene il 9 maggio, giorno in cui nel 1945 la Germania firmò la resa incondizionata, mettendo così fine alla Seconda Guerra Mondiale.

Nel corrispondente tweet del Consolato russo a Milano è stata pubblicata l'interpretazione strumentale del gruppo musicale russo "Lad-quartet" della canzone simbolo della Resistenza e lotta partigiana, Bella Ciao.

Per il 75° anniversario della #Liberazione il gruppo musicale russo "Lad-quartet" vuole regalare a tutta l'Italia la loro versione dell'iconica #BellaCiao. Ci uniamo ai musicisti e auguriamo Buon #25aprile a tutti! @Anpinazionale @AnpiBrescia #iorestolibero pic.twitter.com/QhPAq5wYb3 — ConsolatoRussoMilano (@ConsolatoRusso) April 25, 2020

Il 25 aprile è il giorno in cui si celebra in Italia la liberazione dal nazifascismo: proprio in questa data del 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, con il comando a Milano, proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dalle truppe tedesche e fasciste della Repubblica Sociale Italiana, indicando a tutte le forze partigiane di attaccare i presidi fascisti e tedeschi per imporre la resa. Successivamente entro il 1° maggio tutta l'Italia del nord venne liberata. Quest'anno ricorre il 75° anniversario.