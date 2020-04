AllertaLom app, in Lombardia si spostano 45.500 per lavoro: sono a rischio

AllertaLom è la app della Regione Lombardia sviluppata da Aria spa per monitorare lo spostamento in regione dei lombardi che l’hanno scaricata sul proprio smartphone.

Secondo i dati più recenti ripresi dall’Ansa, l’applicazione evidenzierebbe che 45.500 utilizzatori che si spostano attualmente per lavoro, sarebbero a rischio di contrarre il nuovo coronavirus.

L’app, riporta il sito della Regione Lombardia, ha permesso la compilazione di circa 2 milioni di questionari.

Secondo i dati riportati dall’Ansa 320mila persone utilizzatori dell’applicazione mobile si muovono per lavoro e 19.500 soffrono almeno due sintomi riconducibili potenzialmente alla Covid-19, e 7.500 segnalano di avere almeno tre sintomi riconducibili al virus.

Come funziona AllertaLom app

L’applicazione è liberamente scaricabile da Play Store, Apple Store o Huawei Store.

L’utilizzatore compila un questionario volontariamente per fornire informazioni che verranno poi utilizzate in modo anonimo e aggregato per capire la diffusione del contagio ed intervenire in caso di potenziale esplosione di nuovi focolai.

Non sono dati sanitari

L’applicazione fornisce solo dei dati indicativi e a carattere statistici, non fornisce dati sanitari certificati perché sono le singole persone a compilare il questionario fornito regolarmente dall’applicazione e gli utilizzatori, quindi, potrebbero anche per errore inserire dati non corrispondenti alla loro reale condizione.

Dal 20 aprile è disponibile anche una guida all’uso di AllertaLom che spiega graficamente come si utilizza e gli scopi che si prefigge di raggiungere la Regione Lombardia.

il 29 aprile apertura sperimentale mercati all'aperto

Dal 29 aprile la Regione Lombardia sperimenterà l'apertura dei mercati all'aperto esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari, lo rende noto con la pubblicazione dell'ordinanza numero 532 del 24 aprile.