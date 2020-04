TikTok dona 5 milioni di euro a Protezione civile e Ordine degli infermieri

L’innovativa social app TikTok ha annunciato di aver donato 5 milioni di euro al Dipartimento di protezione civile e agli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

“Consapevole della gravità di questa situazione, TikTok, la piattaforma creativa per i video in formato breve, si è mobilitata a supporto dell’emergenza sia a livello globale sia a livello locale, in particolare a sostegno del personale sanitario che combatte ogni giorno contro la pandemia. TikTok ha annunciato oggi che donerà complessivamente 5 milioni di euro per la lotta contro l’emergenza Covid-19 in Italia.”

Il Fondo di solidarietà TikTok (TikTok Health Heroes Relief Fund) donerà 2,5 milioni di euro alla Protezione civile “che verranno usati – d’intesa con il Commissario Straordinario per l’Emergenza, Domenico Arcuri – per l’acquisto di dispositivi e apparecchiature per il contrasto al Coronavirus, distribuiti ogni giorno alle Regioni e alle Province autonome per fronteggiare l’emergenza”, scrive TikTok in un comunicato.

Mentre ulteriori 2,5 milioni andranno alla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) per soddisfare le esigenze degli infermieri in prima linea contro questa guerra al nuovo coronavirus.

I fondi saranno utilizzati per supportare gli infermieri ammalatisi di Covid-19 nella fase della malattia e del recupero, sia fisico che psicologico.

Inoltre i fondi saranno destinati alle famiglie degli infermieri e delle infermiere scomparse e che ora vivono anche “problemi di natura economica e sociale”, scrive TikTok.

Il numero dei casi totali del coronavirus registrati in Italia fino ad oggi è 192.994, di cui 60.498 guariti e 25.969 deceduti.