“Fase 2, Fase 2, prova” – Tre ore di sperimentazione alla metro di Roma

La prova è iniziata alle 7 e si è conclusa alle 10. Il test ha riguardato la fermata San Giovanni e le linee A e C della metro. Per regolare, distanziare e contingentare i flussi, durante tutto il tempo della prova i passeggeri sono stati fatti entrare da un ingresso ed uscire da un altro.

Al fine di favorire distanziamento ed evitare che i passeggeri si incrociassero è stato anche chiuso il canale di collegamento interno delle due linee. Agli ingressi le entrate sono state contingentate dal personale addetto che consentiva l’entrata di massimo 30 passeggeri ogni 3 minuti. Inoltre si è fatto in modo che ogni convoglio non avesse più di 150 passeggeri. Sulla banchina alcune strisce blu delimitano con chiarezza le distanze di sicurezza che i passeggeri sono tenuti a mantenere.

Questo primo esperimento rientra nel quadro chiamato ‘Fase 2’, le cui modalità la stessa ministro Trasporti Paola De Micheli ha esplicitato oggi stesso.

I principi alla base del piano sono quelli di evitare assembramenti e le ore di punta. Sarà quindi necessario rimodulare le entrate in fabbrica e nei vari luoghi di lavoro di modo da essere scaglionate. Questo dovrà evitare affollamenti alle fermate di autobus e ferroviarie.

Autobus e mezzi pubblici in generale dovranno viaggiare al 50% della loro capienza, i conducenti dovranno indossare la mascherina (a meno che non siano da soli in cabina), e la regola generale sarà quella del distanziamento sociale. Non ancora chiaro se la mascherina sarà obbligatoria anche per i passeggeri. Alcune specifiche presumibilmente verranno demandate alle amministrazioni locali, come ha fatto intendere il ministro nella recente conferenza stampa.