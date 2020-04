Alitalia al 100% dello Stato, probabilmente anche in futuro

Alitalia verrà nazionalizzata e resterà probabilmente in mano pubblica anche per il futuro. L'Italia tornerà ad avere una compagnia di bandiera completamente statale.

Entro giugno dovrebbe partire la nuova compagnia Alitalia che sarà al 100% ristatalizzata. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli parlando in audizione alla commissione Trasporti della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli aeromobili che transiteranno dall’attuale Alitalia, alla nuova compagnia sono superiori “ai 90, dai 113 di oggi”, dice il ministro riferendo in commissione.

Per ora la nuova Alitalia resterà in mano pubblica, ma in futuro si valuterà per un mantenimento totale della compagnia di bandiera in mano pubblica, che quindi non verrebbe più messa in vendita sul mercato. Questo spiega il ministro Patuanelli in commissione Trasporti alla Camera.

Capitolo esuberi

“Parlare di zero esuberi” è molto difficile ha detto il ministro Patuanelli, tuttavia si farà un accompagnamento dei lavoratori che transiteranno dalla vecchia alla nuova compagnia, garantendo “la massima tutela occupazionale”.

I 400 milioni pre-Covid-19

Prima dell’emergenza sanitaria, spiega il ministro, erano stati stanziati ulteriori 400 milioni di euro per finanziare le casse vuote della compagnia aerea. Nonostante la crisi ingeneratasi in questi ultimi mesi, i 400 milioni saranno sufficienti a tenere in vita la compagnia fino a maggio.

Coperture ulteriori

Ulteriori coperture, afferma Patuanelli dovranno arrivare dalle risorse che l’Europa metterà a disposizione degli Stati.

Serviranno fondi per ristorare “il danno che continuerà a gravare sull’amministrazione straordinaria” legato alla pandemia da Covid-19 aggiunge il ministro.

Alitalia e la lunga Odissea

La compagnia di bandiera è da quasi 20 anni in balia di vendite sul mercato, rifinanziamenti statali, successione di amministrazioni straordinarie con alcuni degli amministratori straordinari indagati.

Dopo gli ultimi infruttuosi tentativi di vendere la compagnia di bandiera ad altre compagnie aeree, tra cui Delta Airlines e Lufthansa, ora lo Stato preferisce rinazionallizzare per salvare la società dal fallimento definitivo.