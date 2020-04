Sicurezza degli alimenti al tempo di Covid-19: ecco i consigli dell’Istituto Superiore di Sanità

Come gestire correttamente gli alimenti quando si fa la spesa? E come sanificarli quando si arriva a casa? Ecco i consigli forniti dall'Istituto superiore di sanità in una infografica scaricabile.

In più occasioni l’Istituto superiore di sanità (ISS) è intervenuto per dare consigli e smascherare bufale a riguardo della presenza del nuovo coronavirus sugli alimenti. Per chiarire meglio la situazione e anche per aiutare tutta la filiera nella fase della ripartenza, l’ISS aveva realizzato un vero e proprio vademecum di 25 pagine utile a mettere in atto tutte quelle misure di igiene necessarie per garantire la sicurezza degli alimenti dal campo alla tavola.

Ora l’ISS ha pubblicato anche una infografica facile da consultare e scaricare, attraverso la quale fornisce le indicazioni essenziali per una corretta gestione degli alimenti in ambito domestico, ma anche già prima di fare la spesa.

Cosa fare prima della spesa

Prima della spesa le indicazioni dell’ISS sono poche e chiare, se hai i sintomi compatibili con Covid-19 stai a casa e chiedi a qualcun altro di fare la spesa per te, gestendo la consegna della spesa in sicurezza.

Prima di recarti al supermercato scrivi su di un foglio o nel blocco note dello smartphone la lista delle cose da comprare. In questo modo ottimizzi i tempi della spesa e resti nei locali il meno possibile.

L’ISS ricorda di portare con sé la mascherina.

Al momento della spesa

Quali sono invece i comportamenti da adottare quando si fa la spesa. Ovviamente l’ISS consiglia di mantenere la distanza sociale mentre si è in attesa all’esterno del supermercato e di indossare la mascherina prima di entrare nell’esercizio commerciale.

Vanno rispettate le regole indicate dai gestori degli esercizi, come ad esempio il percorso della spesa che hanno approntato nel locale per garantire la sicurezza sanitaria a tutti.

Quindi l’ISS consiglia anche di:

sanificare con gel e/o spray igienizzanti i manici dei carrelli e/o dei cestini;

disinfettare le mani con gli spray o i gel sanificanti presenti nel locale;

mantenere la distanza rispetto al personale e alle altre persone;

usare i guanti per prelevare gli alimenti sfusi come la frutta, il pane, ecc.

non toccare i prodotti in esposizione, ma prendere solo quelli che servono.

Che fare dopo la spesa

L’ultima fase è quella successiva alla spesa, quando si portano i prodotti in ambiente domestico.

L’ISS consiglia di non poggiare le borse della spesa su superfici che verranno a contatto con gli alimenti e di lavare le borse della spesa.

Inoltre andrebbero seguite le queste raccomandazioni: