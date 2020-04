A Torino presa la ‘banda dei nonni’: assaltavano i bancomat

Tre pregiudicati, dei quali due ultrasessantenni, si sono meritati il titolo della ‘banda dei nonni’ assaltando i bancomat di Torino e provincia con metodi altamente tecnologici quali l’uso di jammer per disturbare le frequenze.

Tutti e tre erano già in carcere per altri reati, ma ora i Carabinieri a conclusione delle indagini hanno loro attribuito almeno cinque assalti agli ATM, non tutti andati a buon fine, tra le province di Torino e di Cuneo ai danni di Poste Italiane e di istituti di credito operati nel 2019. A loro sarebbero riconducibili anche i furti di nove automobili, a cui sostituivano le targhe per poi effettuare i furti.

I tre utilizzavano esplosivo fabbricato con le indicazioni fornite da un'atra persona, 64enne dipendente di una armeria di Villar Focchiardo residente a Sant’Antonino di Susa.