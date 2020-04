Coronavirus, Iss conferma: animali domestici non trasmettono virus all'uomo

Il nuovo rapporto tecnico dell'Istituto superiore di Sanità conferma la mancata presenza di prove a favore del fatto che gli animali domestici, soggetti anch'essi a possibilità di contagio se a contatto con persone infette da Covid-19, rappresentino un mezzo di diffusione del virus.

L'Iss ha poi dichiarato che, vista l'importanza di un compagno domestico che può fornire vantaggi durante il periodo di isolamento, è necessario proteggere i suddetti animali attraverso precauzioni, specialmente nel caso in cui questi ultimi siano stati contagiati.

"Gli animali da compagnia possono essere potenzialmente esposti al virus SARS-CoV-2 in ambito domestico e contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone infette. Ciononostante, allo stato attuale, non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di SARS-CoV-2. Anzi, il Rapporto con gli animali è importante per il nostro benessere in questo periodo di forzato isolamento. Tuttavia per proteggerli è necessario adottare precauzioni per un accudimento sicuro, soprattutto se si è contagiati." si legge nel comunicato dell'Iss.

​"A fronte di oltre 2,3 milioni di casi di COVID-19 riportati nell’uomo in tutto il mondo sono stati segnalati solo quattro animali (due cani e due gatti) con diagnosi certa per SARS-CoV-2 in condizioni naturali. Ciononostante, occorre agire con un principio di precauzione ed evitare che gli animali possano contrarre l’infezione ed eliminare il virus, analogamente a quanto accade nell’uomo e come suggerito dalle infezioni sperimentali" spiega nel comunicato l'Iss.

Precedentemente, uno studio condotto dai ricercatori dell'Istituto di ricerca veterinaria di Harbin ha dimostrato che i gatti sono sensibili al COVID-19 e possono infettarsi a vicenda, tuttavia non era stato ancora determinato se potessero trasmettere l'infezione del nuovo tipo di coronavirus all'uomo.