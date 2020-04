Coronavirus, Fontana: "In pace con la coscienza, rifarei tutto"

Non ha rimpianti e rifarebbe tutto daccapo: "mi contesteranno tutto, ma io sono in pace con la coscienza. E ricordiamoci in quali condizioni sono state prese certe decisioni" dice il governatore Fontana in un'intervista al Corriere della Sera in cui annuncia un piano straordinario per far ripartire la regione più flagellata dall'epidemia da nuovo coronavirus.

E' ora di lasciarsi lo tsunami alle spalle, di rimettere tutto in moto, ricordando che in autunno potrebbe attenderci una nuova ondata e "dobbiamo farci trovare preparati". La Regione sta predisponendo un piano straordinario da tre miliardi, "soldi veri che saranno spesi in tempi brevi e arriveranno a tante imprese", spiega il governatore.

Si tratta dei Lombard Bond, obbligazioni della regione che verranno emesse a tasso di mercato, "autorizzate in base alle necessità di cassa, come farebbe un buon padre di famiglia", puntualizza Fontana. Già nella crisi post 2001 la Lombardia aveva fatto ricorso a uno strumento simile.

La risposta della Lombardia alla pandemia

Fontana si difende dalle critiche al suo operato e all'ospedale in Fiera, considerato da molti sovracapacitato quindi una spesa inutile.

"Diciamo che se quell'ospedale non servirà mai a niente sarò la persona più felice del mondo - risponde il governatore - però è bene ricordare in quale momento è nata la decisione di realizzarlo. C'erano medici in lacrime che non sapevano dove mettere i malati e tremavano all'idea di dover scegliere a chi dare la priorità".

Sulle Rsa, "sono in pace con la coscienza", spiega. "La Regione non ha competenza se non di controllo. E non c'è stata alcuna pressione, solo una lettera per chiedere di ospitare pazienti ma solo nel caso di spazi separati e personale dedicato. Sono 15, su 700, le strutture che hanno dato una risposta"