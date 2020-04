GDF confisca patrimonio da 18 milioni di euro al clan Spada di Ostia

In queste ore la Guardia di Finanza sta eseguendo un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma per la confisca beni mobili e immobili appartenenti al clan Spada di Ostia per un valore complessivo di 18 milioni di euro.

Tra i beni confiscati anche 19 società, due ditte individuali e 6 associazioni sportive/culturali, per la maggioranza con sede ad Ostia e operanti in diversi settori economici: bar, sale slot, distributori di carburanti, palestre, scuole di danza, commercio di autovetture e edilizia tra gli altri.

Confiscata anche la "Femus Boxe", la società che aveva in gestione la palestra dove nel 2017 il giornalista Daniele Piervincenzi. venne aggredito da Roberto Spada.

L'indagine è stata condotta dal Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma e ha portato alla ricostruzione dell'intero patrimonio accumulato negli anni dai più prominenti membri del clan: Carmine Spada, detto Romoletto, Ottavio Spada, Armando Spada, Roberto Spada e Claudio Galatioto.

Tra i reati contestati alla famiglia spada figurano reati quali estorsione, usura e traffico illegale di sostanze stupefacenti.