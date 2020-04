Bergamo, medici russi e italiani hanno curato 29 pazienti dal coronavirus

Medici russi e colleghi italiani hanno portato altri 70 pazienti con coronavirus per cure presso l'Ospedale da campo di Bergamo, ha affermato il Ministero della Difesa russo.

"I team di medici e infermieristici russi, insieme ai colleghi italiani, hanno accettato altri 70 pazienti infetti da coronavirus per il trattamento nell'ospedale da campo di Bergamo. Attualmente, 41 pazienti continuano a essere curati in ospedale", afferma la nota del ministero della Difesa russo.

Si nota che i pazienti con polmonite grave dovuta a coronavirus si trovano nelle unità di terapia intensiva mentre i pazienti in fase di guarigione o con sintomi lievi vengono trattati nel reparto terapeutico.

Dall'inizio dell'attivazione dell’ospedale, specialisti medici russi e italiani hanno curato 29 pazienti con coronavirus. Sono stati tutti dimessi.

Esperti militari russi e italiani hanno inoltre effettuato la disinfezione in case di riposo per anziani in altre due pensioni nei paesi di Clusone e Gazzaniga.