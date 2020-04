Coronavirus, Sala annuncia il piano per la ripartenza di Milano: ecco le tre condizioni

Perché a Milano la ripartenza possa avvenire in piena sicurezza, saranno necessarie tre condizioni. A riferirlo, in un'intervista a Il Corriere della Sera, è il sindaco meneghino Beppe Sala, il quale ha annunciato la presentazione del progetto di riapertura per la prossima settimana:

"Stiamo lavorando a un progetto per la riapertura che presenteremo la settimana prossima, ma per riaprire sono necessarie tre condizioni".

Secondo Sala queste tre condizioni sono:

la data esatta;

la sicurezza nel trasporto pubblico;

una nuova regolamentazione degli orari di scuole e negozi.

I trasporti

Per quanto concerne il sistema del trasporto pubblico, il sindaco di Milano ha precisato che la giunta sta lavorando per "mettere in sicurezza il trasporto pubblico con un sistema che controlla gli ingressi nelle stazioni del metrò e li blocca quando si supera un certo numero", spiegando che "sul pavimento delle carrozze" saranno disegnati "dei cerchi per garantire la distanza".

Tale scelta, ha specificato Sala, porterà tuttavia ad una riduzione "al 30 per cento" della "capienza nelle ore di punta".

Scuole e negozi

Per Sala, sarà poi di fondamentale importanza mettersi d'accordo per "scaglionare gli orari dei negozi" e regolare "gli orari delle lezioni" negli istituti scolastici:

"Se il commercio non si mette d'accordo sullo scaglionare gli orari dei negozi, se il ministero dell'Istruzione non regola gli orari delle lezioni, il sistema non regge. Bisogna lavorare sui tempi della città. E' necessario scaglionare ingressi e uscite. Faccio un esempio: i ragazzi non devono entrare tutti alle 8 ma dalle 8 alle 10. Bisognerebbe pensare a doppi turni perché le classi non potranno essere più così numerose come adesso", ha chiarito il sindaco.

Per quello che riguarda le attività produttive, andranno invece trovate soluzioni per tutte quelle attività che implicano la presenza fisica di personale, in questo senso, non è escluso che si possa arrivare ad un'apertura serale dei negozi:

"Non possono avere gli stessi orari di adesso. Il Comune non avrebbe nessun problema a immaginare di avere i negozi aperti la sera. Ci facciano una proposta", ha concluso Sala.