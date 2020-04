Allarme bomba a Catania, ma era borsa abbandonata

Una borsa abbandonata in pieno centro del capoluogo etneo ha provocato l'intervento di pompieri e artificieri, per il rischio attentato.

Tensione a Catania per un allarme bomba in pieno centro. Una borsa abbandonata in uno dei principali viali della città, Corso Sicilia, ha fatto scattare l'allerta.

Sono stati attivati i protocolli di sicurezza, la zona è stata circoscritta e il traffico interdetto e sono intervenuti gli artificieri della polizia assieme ai vigili del fuoco.

Fortunatamente l'allarme si è rivelato falso. La borsa, infatti, contenente saponi e detersivi, con tutta probabilità è stata dimenticata da un acquirente sbadato. Cessato l'allarme l'area è stata liberata.

​Non si tratta del primo allarme per borse dimenticate, nel capoluogo siciliano. Lo scorso 30 gennaio un trolley abbandonato aveva fatto scattare un simile allarme, provocando l'intervento delle forze dell'ordine.