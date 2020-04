Coronavirus, Gallera: il Sud è salvo grazie a noi

Secondo l'assessore al Welfare della Lombardia, se la regione non avesse fatto pressione sul governo, no ci sarebbe stata la chiusura totale che ha salvato il Mezzogiorno.

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un'intervista al quotidiano Libero, sottolinea l'importanza dell'approccio adottato dalla sua regione alla lotta al coronavirus, che ha permesso di limitare il contagio anche nel resto d'Italia.

"Se noi non ci fossimo opposti con rigidità al governo il Sud il 7 marzo non sarebbe stato chiuso. Invece abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo chiedendo misure restrittive. Grazie a questo le altre Regioni ci hanno seguito e abbiamo ridotto il contagio. Noi avevamo di fronte proiezioni agghiaccianti fatte dai nostri analisti, per questo abbiamo messo in campo misure di contenimento per evitare di avere centinaia di migliaia di contagiati in più. Senza le misure adottate grazie alle nostre insistenze sarebbe stato un disastro”. -spiega Gallera.

A chi chiede il commissariamento della regione, l'assessore controbatte: “Siamo alla totale deformazione della realtà - replica - Non si può paragonare la Lombardia ad altre regioni dove non ci sono stati focolai come i nostri".

Mentre a marzo tutti dicevano che il COVID-19 era poco più di un'influenza, Gallera ricorda: "siamo stati gli unici a chiedere misure più incisive al governo". Inoltre "se gli spostamenti in Italia sono stati sospesi il 7 marzo è perchè l’abbiamo chiesto noi, esponendoci anche con i nostri scienziati e con una lettera accorata da parte dei nostri medici”, precisa.

In Lombardia, infine, “non potevamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto e chi ora si è dato alle polemiche non ha capito una cosa: la battaglia non è affatto finita, a ottobre sicuramente il virus tornerà. Dobbiamo farci trovare preparati”conclude Gallera.