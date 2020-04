Di Maio: "Potremo tornare alla normalità quando avremo il vaccino"

"Quando un territorio non sa più dove mettere le proprie bare sta varcando un passaggio storico da cui non tornerà mai più indietro". Ecco le parole del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio riguardo l'epidemia di Covid-19 in Italia pronunciate nella sua intervista a Sky News.

Secondo Di Maio, l'Italia tornerà alla normalità solo quando sarà scoperto il vaccino:

"Posso dire anche una cosa, e questo vale per tutti, non solo per l'Italia: noi potremo tornare alla normalità quando avremo scoperto il vaccino. Per scoprire il vaccino abbiamo bisogno di una grande alleanza internaizonale sul vaccino".

Di Maio ha anche toccato il tema dei cittadini italiani residenti all'estero:

"Io come il ministro degli Esteri mi sono assunto la responsabilità di dire agli italiani residenti all'estero: restate lì. Perché in questa fase noi dobbiamo fermare il contagio in Italia. Se vale per i cittadini italiani all'estero vale purtroppo anche per i cittadini stranieri".

Elaborazione del vaccino

Secondo il giovane virologo italiano Giacomo Gorini, che fa parte del gruppo di scienziati dello Jenner Institute dell'Università di Oxford, già questa settimana inizieranno i test clinici del vaccino che lo Jenner Institute ha elaborato insieme alla società italiana Advent-Irbm di Pomezia.

Le prove cliniche inizieranno su 500 volontari questa settimana. L'obiettivo è quello di ottenere un risultato entro settembre, per poter avere il vaccino in tempi record e utilizzarlo immediatamente su personale sanitario e forze dell'ordine.