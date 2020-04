Coronavirus, Meloni propone riapertura scuole per bambini da 6 a 12 anni

La politica romana ha annunciato delle proposte che il gruppo parlamentare di FDI porterà in Parlamento nei prossimi giorni.

Fratelli d'Italia presenterà delle proposte per garantire la riapertura degli istituti scolastici per i bambini dai 6 ai 12 anni.

Ad affermarlo, alla trasmissione Live, è la leader del partito di centrodestra, Giorgia Meloni, che ha illustrato alcune delle idee che i parlamentari FDI illustreranno in aula nei prossimi giorni:

"Per i bambini dai 6 ai 12 anni valutare la possibilità di riaprire il prima possibile le scuole, distanziandoli molto", ha spiegato la Meloni, sottolineando che la sicurezza potrebbe essere garantita utilizzando le aule dei ragazzi più grandi che invece rimarranno a casa.

Qualora le scuole dovessero rimanere invece chiuse fino a settembre, Giorgia Meloni ritiene indispensabile l'estensione del congedo parentale e del bonus baby sitter:

"Se le scuole sono chiuse fino a settembre, congedo parentale e bonus baby sitter per bambini da 0-6 anni vanno estesi", ha sottolineato la politica romana, invitando il governo a "occuparsi di queste famiglie" che, se dovesse effettivamente esserci la fase due a partire dal dal 3-4 maggio, potrebbero ritrovarsi nella questione di non sapere dove lasciare i bambini nel corso della giornata lavorativa.

Sulla riapertura

Per quanto concerne la riapertura, la leader di Fratelli d'Italia ha esortato il governo a prestare particolare attenzione al tema delle sanificazioni, in modo tale da non creare discriminazioni nei confronti di alcuni settori produttivi:

"Penso che sarebbe un errore sia riaprire per settori che riaprire per territori. La cosa migliore è cambiare il punto di vista e dire: chiunque può garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve poter riaprire. Non si possono discriminare alcuni settori, né desertificare interi settori. Lo Stato si deve caricare le sanificazioni: è meno costoso sanificare i luoghi di lavoro che ristorare le aziende chiuse. Credo che il tema della riapertura non debba essere un tema su cui fare propaganda. C'è bisogno di mettere insieme due necessità: riaprire il prima possibile e non vanificare gli sforzi fatti finora", ha concluso la Meloni.