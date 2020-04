"Troppo presto iniziare fase 2" - Ricciardi

Secondo il consulente del ministero della Salute e membro del Comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), è prematuro avviare la cosiddetta Fase 2 all'inizio di maggio, come ipotizzato da fonti di governo, dal momento che in alcune regioni la situazione epidemiologica non lo permette per i troppi casi di COVID-19.

Mentre all'interno di governo si sta riflettendo e valutando come avviare la Fase 2 per la ripartenza graduale e in sicurezza delle attività produttive e della vita sociale in Italia, secondo quanto fatto trapelare da varie fonti sui media, oggi in un'intervista a Sky Tg24 il consigliere del ministero della Salute e membro del comitato esecutivo Walter Ricciardi ha frenato i facili entusiasmi invitando alla prudenza.

Secondo il consulente del dicastero più coinvolto nell'epidemia di COVID-19, "è assolutamente troppo presto per iniziare la fase 2, i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire. E' assolutamente importante non affrettare e continuare".

Ha ribadito che il via libera alla ripresa delle attività arriverà solo dopo accurate analisi della situazione epidemiologica.

"Stiamo facendo dei modelli che studiano quando presumibilmente ci sarà l'azzeramento dei contagi nelle prossime settimane o in certi casi nei prossimi mesi - ha aggiunto Ricciardi - e soltanto sulla base di quei numeri si potrà dare il via libera".

Secondo Ricciardi, il piano su cui sta lavorando il ministro della Salute Roberto Speranza "potrà partire, soprattutto in alcune Regioni, quando conteremo i nuovi casi sulle dita di una mano e non certamente con numeri a quattro cifre".

In precedenza lo stesso Walter Ricciardi aveva sostenuto di non avere dubbi sul fatto che l'Italia andrà incontro ad una seconda ondata di infezioni in autunno e in caso di rapida ripresa delle attività e della vita normale persino "prima dell'estate".