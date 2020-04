Terremoto di 3.7 nel pavese: scosse sentite nel nord-ovest

Un evento sismico di magnitudo 3.7 è avvenuto alle 11.53 in Lombardia nella provincia di Pavia, ha segnalato l'istituto nazionale di vulcanologia.

L'epicentro è stato individuato nel comune di Montalto Pavese, con un'intensità di 3.7. La scossa di terremoto è avvenuta ad una profondità di 32 chilometri.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, tuttavia la scossa è stata abbastanza forte ed è stata sentita in una vasta area del centro-nord, da Milano a Genova e Novara. Il terremoto è stato avvertito anche in provincia di Piacenza.

​Sui social sono arrivati i commenti degli abitanti dei comuni vicini all'epicentro, che con amara ironia hanno descritto l'evento sullo sfondo dell'epidemia di coronavirus, che proprio il Nord ha messo in ginocchio.

​​Nei giorni scorsi nel comune di Cerignale della provincia di Piacenza, vicino all'Oltrepò Pavese si era registrato un terremoto di magnitudo 4,2; la scossa era stata avvertita da diversi centri della provincia di Pavia.