De Luca chiude Comune di Saviano dopo funerali pubblici al sindaco

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca chiude il Comune di Saviano in provincia di Napoli per ragioni “di igiene e sanità pubblica” come si apprende dall’Ordinanza numero 35 del presidente.

Dal Comune di Saviano nessuno potrà uscire o entrare fino al 25 aprile, come accaduto in altri comuni della regione e in alcuni comuni del Lazio.

La decisione del governatore perché, mentre in tutta Italia sono morte 23.227 persone per o con Covid-19 senza poter rivedere i loro cari e ricevere un funerale degno, nel Comune di Saviano in provincia di Napoli ieri hanno pensato bene di celebrare funerali pubblici per il sindaco, anch’egli morto a causa del Covid-19.

Ed il feretro, positivo al nuovo coronavirus, è stato scortato anche dalla polizia municipale del Comune per le strade del paese partenopeo.

Il fatto è stato segnalato al Prefetto di Napoli che per competenza ora valuterà quanto avvenuto per prendere le decisioni del caso.

Al funerale, accompagnato da grappoli di palloncini, hanno partecipato centinaia di persone scese in strada per applaudire il feretro del sindaco al suo passaggio.

Il sindaco era un ex chirurgo che aveva lavorato nell’ospedale di Nola, ed aveva anche ricoperto la carica di consigliere regionale tra le fila di Forza Italia.

I medici morti in servizio

Dall’inizio della pandemia sono 131 i medici morti, senza contare gli infermieri e gli operatori sanitari periti in battaglia contro il nuovo coronavirus. Nessuno ha potuto ricevere l’ultimo saluto da parte dei suoi cari, nessuno ha ricevuto un funerale.