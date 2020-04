Specialisti militari russi aiutano a disinfettare altre due case di cura in Italia

Esperti militari russi e italiani hanno disinfettato due pensioni per anziani nelle città di Serina e Verdello, ha riferito il servizio stampa del ministero della Difesa russo.

"Esperti militari russi, insieme al personale militare delle unità di protezione NBC delle forze armate italiane, hanno effettuato la disinfezione nelle case di riposo nelle città di Serina e Verdello", afferma la nota.

Si nota che il sindaco di Verdello, in provincia di Bergamo, Fabio Mossali, durante una riunione degli esperti russi e italiani in una casa per disabili, l'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, ha ringraziato i militari russi per il loro aiuto nella disinfezione.

"Il lavoro dei vostri specialisti è molto professionale ed efficiente. Questa è la seconda casa di riposo in cui i vostri specialisti arrivano e vediamo che la situazione nella precedente casa per disabili è migliorata in modo significativo e l'incidenza è diminuita", ha dichiarato Mossali in una nota al Ministero della Difesa.

In totale, specialisti e medici militari russi, insieme ai militari italiani, hanno effettuato una disinfezione completa delle pensioni per anziani in oltre 62 insediamenti della Lombardia. Sono stati sanificati 68 edifici per oltre 600 mila metri quadrati di locali interni e oltre 80 mila metri quadrati di strade.

Il dottor Oliviero Valoti parla del lavoro dei medici russi